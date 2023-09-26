Лихарева (Глаголева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Глаголева) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957

Отец: Глаголев Константин

Мать: Глаголева Вера

Рождение ребёнка
21.11.1981

Сын: Лихарев Роман Викторович

Отец ребёнка: Лихарев Виктор

Рождение ребёнка
20.12.1985

Сын: Лихарев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Лихарев Виктор

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Виктор

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