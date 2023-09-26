Лихарева (Глаголева) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1957
Отец: Глаголев Константин
Мать: Глаголева Вера
Рождение ребёнка
21.11.1981
Отец ребёнка: Лихарев Виктор
Рождение ребёнка
20.12.1985
Сын: Лихарев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Лихарев Виктор
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихарев Виктор