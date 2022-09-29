Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Мать: Ботылева-Железнова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Ботылева-Железнова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1766

Сын: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Ботылева-Железнова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно

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