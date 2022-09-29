Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Ботылева-Железнова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Ботылева-Железнова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна
Смерть
Неизвестно