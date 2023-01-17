Ботылева-Железнова Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотылева-Железнова Анисья Федоровна

Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1766

Сын: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close