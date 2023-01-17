Ботылева-Железнова Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно