Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ботылева-Железнова Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1814