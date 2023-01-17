Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылев-Железнов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1766

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Мать: Ботылева-Железнова Анисья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
в ревизии 1816 - 13 семья
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ботылев-Железнов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ботылев-Железнов Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботылева-Железнова Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботылева-Железнова Авдотья Лаврентьевна

Смерть
1814
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