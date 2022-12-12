Ботылева-Железнова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева-Железнова Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1737

Сын: Ботылев Тихон Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Железнов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно
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