Ботылева-Железнова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно