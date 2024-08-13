Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1873

Отец: Сарафанов Петр Захарович

Мать: Сарафанова (Андреева) Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.11.1873
Бракосочетание
11.11.1894

Муж: Сарафанов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: (Сарафанова) Домника Константиновна

Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Сарафанов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич

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