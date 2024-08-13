Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1873
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.11.1873
Бракосочетание
11.11.1894
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: (Сарафанова) Домника Константиновна
Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1902
Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Сарафанов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Сарафанов Константин Дмитриевич