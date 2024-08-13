Сарафанов Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.05.1874
Бракосочетание
11.11.1894
Рождение ребёнка
14.10.1895
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: (Сарафанова) Домника Константиновна
Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1902
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Сарафанов Григорий Константинович
Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна