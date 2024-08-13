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Сарафанов Константин Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.05.1874
Бракосочетание
11.11.1894

Жена: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Параскева Константиновна

Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: (Сарафанова) Домника Константиновна

Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
20.07.1902

Дочь: Сарафанова (Сарафанова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Сарафанов Григорий Константинович

Мать ребёнка: Сарафанова (Сарафанова) Варвара Петровна

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