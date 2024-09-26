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Ксенофонтова Мария Николаевна

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

20.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олупкина (Ксенофонтова) Августа Васильевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина (Ксенофонтова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ксенофонтова) Сусанна Васильевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.1897

Дочь: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
20.01.1906
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Похороны
Неизвестно
Шадринск, город Шадринск, Курганская область

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