Ксенофонтова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти20.01.1906
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олупкина (Ксенофонтова) Августа Васильевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина (Ксенофонтова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ксенофонтова) Сусанна Васильевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Рождение ребёнка
07.12.1897
Дочь: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Смерть
20.01.1906
Похороны
Неизвестно