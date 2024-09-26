Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

07.12.1897

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897

Отец: Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Мать: Ксенофонтова Мария Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
28.07.1914

Муж: Куликов Василий Иванович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
09.07.1915

Сын: Куликов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
22.04.1917

Сын: Куликов Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Куликов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
16.09.1928

Сын: Куликов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
1967
Омск, город Омск, Омская область

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