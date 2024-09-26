Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1897
Дата смерти1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897
Бракосочетание
28.07.1914
Рождение ребёнка
09.07.1915
Сын: Куликов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1917
Сын: Куликов Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1919
Сын: Куликов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1928
Сын: Куликов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Иванович
Смерть
1967
Омск, город Омск, Омская область