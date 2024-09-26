Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонтов Василий Купец Гаврилович

Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олупкина (Ксенофонтова) Августа Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина (Ксенофонтова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ксенофонтова) Сусанна Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
07.12.1897

Дочь: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Смерть
17.05.1937
Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.