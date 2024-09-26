Ксенофонтов Василий Купец Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.05.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олупкина (Ксенофонтова) Августа Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина (Ксенофонтова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ксенофонтова) Сусанна Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксенофонтов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1897
Дочь: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Мария Николаевна
Смерть
17.05.1937