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Козлов Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1933

Дата смерти

08.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1933

Отец: Козлов Петр

Мать: Козлова (Соколова) Зинаида

Рождение ребёнка
31.08.1957

Дочь: Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна

Мать ребёнка: Козлова (Базунова) Нона Михайловна

Рождение ребёнка
26.10.1960

Сын: Козлов Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Козлова (Базунова) Нона Михайловна

Смерть
08.10.2014

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