Козлов Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1933
Дата смерти08.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1933
Отец: Козлов Петр
Рождение ребёнка
31.08.1957
Дочь: Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна
Мать ребёнка: Козлова (Базунова) Нона Михайловна
Рождение ребёнка
26.10.1960
Сын: Козлов Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Козлова (Базунова) Нона Михайловна
Смерть
08.10.2014