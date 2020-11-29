Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1957
Дата смерти29.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957
Рождение ребёнка
04.04.1979
Дочь: Кондратьева (Захарова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Геннадиевич
Рождение ребёнка
15.06.1984
Дочь: Зайцева (Захарова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Геннадиевич
Смерть
29.11.2020