Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1957

Дата смерти

29.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1957

Отец: Козлов Геннадий Петрович

Мать: Козлова (Базунова) Нона Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1979

Дочь: Кондратьева (Захарова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Геннадиевич

Рождение ребёнка
15.06.1984

Дочь: Зайцева (Захарова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Геннадиевич

Смерть
29.11.2020

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