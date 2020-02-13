Козлова (Базунова) Нона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1935
Дата смерти13.02.2020
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935
Отец: Базунов Михаил Андреевия
Мать: Базунова Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
31.08.1957
Дочь: Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1960
Сын: Козлов Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Петрович
Смерть
13.02.2020