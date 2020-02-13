Козлова (Базунова) Нона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Базунова) Нона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1935

Дата смерти

13.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935

Отец: Базунов Михаил Андреевия

Мать: Базунова Елена Тарасовна

Рождение ребёнка
31.08.1957

Дочь: Захарова (Козлова) Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1960

Сын: Козлов Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Петрович

Смерть
13.02.2020

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