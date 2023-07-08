Шабловская (Добровольская) Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Шабловская Раиса Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Шабловская Надежда Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Шабловская Алла Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Сын: Шабловский Геннадий Нестерович
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Сын: Шабловский Николай Нестерович
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Шабловская Любовь Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Шабловская Галина Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Шабловская Валентина Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Дочь: Павленко Надежда Нестеровна
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович
Сын: Шабловский Виктор Нестерович
Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович