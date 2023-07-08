Шабловская (Добровольская) Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабловская (Добровольская) Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916

Отец: Добровольский Максим

Мать: Добровольская Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шабловская Раиса Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шабловская Надежда Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Шабловская Алла Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шабловский Геннадий Нестерович

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шабловский Николай Нестерович

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Шабловская Любовь Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шабловская Галина Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шабловская Валентина Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
11.08.1960

Дочь: Павленко Надежда Нестеровна

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабловский Нестер Бонифатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабловский Виктор Нестерович

Отец ребёнка: Шабловский Нестер Бонифатович

Смерть
Неизвестно
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