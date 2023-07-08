Шабловский Нестер Бонифатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Шабловский Бонифат
Дочь: Шабловская Раиса Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Надежда Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Алла Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Сын: Шабловский Геннадий Нестерович
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Вера Нестеровна
Сын: Шабловский Владимир Нестерович
Сын: Шабловский Николай Нестерович
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Наталья Нестеровна
Дочь: Шабловская Любовь Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Галина Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Шабловская Валентина Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Дочь: Павленко Надежда Нестеровна
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна
Сын: Шабловский Виктор Нестерович
Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна