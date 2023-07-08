Шабловский Нестер Бонифатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабловский Нестер Бонифатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1914

Отец: Шабловский Бонифат

Мать: Шабловская Анна (Ганна) Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шабловская Раиса Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шабловская Надежда Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Шабловская Алла Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шабловский Геннадий Нестерович

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Шабловская Вера Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шабловский Владимир Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Шабловский Николай Нестерович

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Шабловская Наталья Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Шабловская Любовь Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шабловская Галина Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шабловская Валентина Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
11.08.1960

Дочь: Павленко Надежда Нестеровна

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабловская Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабловский Виктор Нестерович

Мать ребёнка: Шабловская Дарья Максимовна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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