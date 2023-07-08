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Шабловская Галина Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Шабловский Нестер Бонифатович

Мать: Шабловская Дарья Максимовна

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