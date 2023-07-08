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Шабловская Валентина Нестеровна
Шабловская Валентина Нестеровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Шабловский Нестер Бонифатович
1914 г.р.
Мать
Шабловская (Добровольская) Дарья Максимовна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Шабловский Нестер Бонифатович
Мать:
Шабловская Дарья Максимовна
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