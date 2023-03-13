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Акшенцовъ Иванъ

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Акшенцовъ Петръ

Мать: не указана

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1738

Сын: Акшенцовъ Кузьма

Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1740

Сын: Акшенцовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Акшинцевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшенцова Алена Иванова

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