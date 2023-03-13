Акшенцовъ Иванъ
Место рожденияМуратова, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Акшенцовъ Петръ
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1738
Сын: Акшенцовъ Кузьма
Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1740
Сын: Акшенцовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Акшинцевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Акшенцова Алена Иванова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акшенцова Алена Иванова