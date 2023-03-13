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Акшенцовъ Дмитрий

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Акшенцовъ Иванъ

Мать: Акшенцова Алена Иванова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Акшенцова Лукерья Никифорова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Акшенцовъ Семенъ

Мать ребёнка: Акшенцова Лукерья Никифорова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Акшенцова Лукерья Никифорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Акшинцевъ Денисъ

Мать ребёнка: Акшенцова Лукерья Никифорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшенцова Лукерья Никифорова

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