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Акшенцовъ Семенъ

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Акшенцовъ Дмитрий

Мать: Акшенцова Лукерья Никифорова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Акшенцовъ Прохоръ

Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Акшенцовъ Степанъ

Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшинцева Авдотья Се...

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