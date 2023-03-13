Акшенцовъ Семенъ
Место рожденияМуратова, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Акшенцовъ Дмитрий
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акшенцовъ Прохоръ
Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...
Рождение ребёнка
1792
Сын: Акшенцовъ Степанъ
Мать ребёнка: Акшинцева Авдотья Се...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акшинцева Авдотья Се...