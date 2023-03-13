Акшенцова Лукерья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Дмитрий
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Акшенцовъ Семенъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Дмитрий
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Акшенцовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Акшинцевъ Денисъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Дмитрий