Акшинцева Авдотья Се...
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акшенцовъ Прохоръ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Акшенцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Семенъ