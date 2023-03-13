Акшинцева Авдотья Се... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшинцева Авдотья Се...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Акшенцовъ Прохоръ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Акшенцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Семенъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцовъ Семенъ

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