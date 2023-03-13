Акшенцовъ Кузьма
Место рожденияМуратова, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Акшенцовъ Иванъ
Мать: Акшенцова Алена Иванова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1754
Сын: Акшенцовъ Осипъ
Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Акшенцовъ Григорий
Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Смольникова Матрена
Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно