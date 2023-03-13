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Акшенцовъ Кузьма

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Акшенцовъ Иванъ

Мать: Акшенцова Алена Иванова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1754

Сын: Акшенцовъ Осипъ

Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Акшенцовъ Григорий

Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Смольникова Матрена

Мать ребёнка: Акшенцова Василиса Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшенцова Василиса Михайлова

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