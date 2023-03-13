Акшенцова Василиса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкшенцова Василиса Михайлова

Акшенцова Василиса Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Акшенцовъ Осипъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Акшенцовъ Григорий

Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Смольникова Матрена

Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцовъ Кузьма

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close