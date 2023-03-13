Акшенцова Василиса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Акшенцовъ Осипъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Акшенцовъ Григорий
Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Смольникова Матрена
Отец ребёнка: Акшенцовъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Кузьма