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Чирков Авраам Константинов

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Чирков Константин Степанов

Мать: Чиркова (Кутергина) Мавра Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чирков Андрей Араамов

Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Чиркова) Марья Авраамова

Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Чиркова) Татьяна Авраамова

Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Чиркова) Наталья Авраамова

Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чирков Киприян Араамов

Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782

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