Чирков Авраам Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Чиркова) Марья Авраамова
Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Чиркова) Татьяна Авраамова
Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Чиркова) Наталья Авраамова
Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Смерть
После 1782