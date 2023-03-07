Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева

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Место рождения

дер. Ботелея, Ботелянская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ботелея, Ботелянская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чирков Андрей Араамов

Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Марья Авраамова

Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Татьяна Авраамова

Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Наталья Авраамова

Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чирков Киприян Араамов

Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Авраам Константинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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