Чиркова (Ашихмина) Акилина (Анна) Кондратьева
Место рождениядер. Ботелея, Ботелянская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ботелея, Ботелянская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Марья Авраамова
Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Татьяна Авраамова
Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Наталья Авраамова
Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Чирков Авраам Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782