Чиркова (Кутергина) Мавра Федорова
Место рождениядер. Высокораменская при роднике, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Чирков Авраам Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Зиновий Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Дочь: (Чиркова) Маремьяна Константинова
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Тимофей Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Дочь: (Чиркова) Марина Константинова
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Денис Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Мирон Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Ананья Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Дочь: (Чиркова) Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов
Сын: Чирков Иаков (Яков) Константинов
Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов