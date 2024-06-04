Чиркова (Кутергина) Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Кутергина) Мавра Федорова

Чиркова (Кутергина) Мавра Федорова

Место рождения

дер. Высокораменская при роднике, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Константин Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Чирков Авраам Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Чирков Зиновий Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: (Чиркова) Маремьяна Константинова

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Чирков Тимофей Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Чиркова) Марина Константинова

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Чирков Денис Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Чирков Мирон Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чирков Ананья Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Чиркова) Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чирков Иаков (Яков) Константинов

Отец ребёнка: Чирков Константин Степанов

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782

Мы используем куки для улучшения работы сайта.