Конон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карп Кононов
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1679
Сын: Тимофей Кононов
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1689
Сын: Кирилл Кононов
Мать ребёнка: Ирина Андреева
Смерть
Неизвестно