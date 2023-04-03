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Кирилл Кононов

Место рождения

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Конон

Мать: Ирина Андреева

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Федора Кириллова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Варвара Кириллова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Акулина Кириллова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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