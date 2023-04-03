Кирилл Кононов
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Конон
Мать: Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Федора Кириллова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Варвара Кириллова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Акулина Кириллова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно