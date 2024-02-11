Офат Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офат Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Офат Ефим Григорьевич

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