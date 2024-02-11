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Офат Анна
Офат Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Офат Ефим Григорьевич
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Офат Ефим Григорьевич
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