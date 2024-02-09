село Великомихайловка, село Великомихайловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Великомихайловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
408Большая Михайловка (Дибривка), с. каз.при рч. Волчьей.110станов. кварт.65219321896Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Больше-Михайловская волость
98. Больше-Михайловка (Дубровка), село бывшее государственное, при реке Волчьем, дворов 610, жителей 4270, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь прав Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Больше-Михайловская волость
1Больше-Михайловкабывшие государственные1250505837218779

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Больше-Михайловская волость
село Больше-Михайловка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4481Великомихайлівкаселоцентр сільської ОТГр-н ПокровськийВеликомихайлівська сільська об'єднана територіальна громада
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