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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
408Большая Михайловка (Дибривка), с. каз.при рч. Волчьей.110станов. кварт.65219321896Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
98. Больше-Михайловка (Дубровка), село бывшее государственное, при реке Волчьем, дворов 610, жителей 4270, волостное правление (уездный город в 103 верстах), церковь прав Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Больше-Михайловкабывшие государственные1250505837218779
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Больше-Михайловка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4481Великомихайлівкаселоцентр сільської ОТГр-н ПокровськийВеликомихайлівська сільська об'єднана територіальна громада