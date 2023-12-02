Офат Ефим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Офат Григорий
Мать: Офат Зеновия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Офат Никита Ефимович
Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Офат Пантелеймон Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Офат Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Офат Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Офат Васса Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Офат Карп Ефимович
Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офат Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офат Марья Тимофеевна
Смерть
1849