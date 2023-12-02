Офат Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офат Ефим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Офат Григорий

Мать: Офат Зеновия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Офат Никита Ефимович

Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Офат Пантелеймон Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Офат Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Офат Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Офат Терентий Ефимович

Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Офат Васса Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Офат Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Офат Карп Ефимович

Мать ребёнка: Офат Марья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офат Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офат Марья Тимофеевна

Смерть
1849
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