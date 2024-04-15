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Аршинов Александр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Аршинов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Сын: Аршинов Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Аршинов Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1848

Дочь: Вымбаренко ? Евдокия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Феодосия Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L6-K?i=447&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846
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