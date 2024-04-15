Аршинов Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Аршинов Никита
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Сын: Аршинов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аршинов Петр Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Александровна
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1848
Дочь: Вымбаренко ? Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L6-K?i=447&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846