Вымбаренко ? (Аршинова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вымбаренко ? (Аршинова) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1844 и 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1848

Отец: Аршинов Александр Никитич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.04.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ирина Ивановна (Карпенко) Карась
Бракосочетание
27.09.1870 ст.

Муж: Вымбаренко? Иван Трофимович

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Ивановки крестьяне Иван Дорошенко и Демид Овсеенко, по невесте - деревни Кровной крестьяне Василий Аршинов и Потапий Черняков | Успенская церковь | https://www.familyse... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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