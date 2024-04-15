Вымбаренко ? (Аршинова) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1844 и 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1848
Отец: Аршинов Александр Никитич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.04.1867 ст.
Ирина Ивановна (Карпенко) Карась
Бракосочетание
27.09.1870 ст.
поручители: по жениху - деревни Ивановки крестьяне Иван Дорошенко и Демид Овсеенко, по невесте - деревни Кровной крестьяне Василий Аршинов и Потапий Черняков | Успенская церковь | https://www.familyse... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно