Аршинова Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1799 и 1810
Дата смерти24.02.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1867 ст.
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MD-5?i=525&cc=3511744
Похороны
26.02.1867 ст.