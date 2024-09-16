Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна

Место рождения

Село Катаркуль, Акмолинская область

Дата рождения

20.03.1916

Дата смерти

?.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916

Отец: Хомулло Данила Иванович

Мать: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Разумов Александр Александрович

Бракосочетание
?.12.1935

Муж: Разумов Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Разумова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Разумов Александр Александрович

Смерть
?.10.1991

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