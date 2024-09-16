Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна
Место рожденияСело Катаркуль, Акмолинская область
Дата рождения20.03.1916
Дата смерти?.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Разумов Александр Александрович
Бракосочетание
?.12.1935
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Разумова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Разумов Александр Александрович
Смерть
?.10.1991