Разумова Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1936
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С ?.09.1946 по ?.05.1953
Школа №44
Рождение ребёнка
21.06.1963
Сын: Чигринский Дмитрий
Отец ребёнка: Чигринский Юрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.05.1969
Дочь: (Чигринская) Наталья
Отец ребёнка: Чигринский Юрий Евгеньевич