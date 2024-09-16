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Разумова Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: Разумов Александр Александрович

Мать: Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигринский Юрий Евгеньевич

Образование
С ?.09.1946 по ?.05.1953
Школа №44
Рождение ребёнка
21.06.1963

Сын: Чигринский Дмитрий

Отец ребёнка: Чигринский Юрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.05.1969

Дочь: (Чигринская) Наталья

Отец ребёнка: Чигринский Юрий Евгеньевич

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