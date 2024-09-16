Чигринский Юрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧигринский Юрий Евгеньевич

Чигринский Юрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигринский Евгений Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
21.06.1963

Сын: Чигринский Дмитрий

Мать ребёнка: Разумова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1969

Дочь: (Чигринская) Наталья

Мать ребёнка: Разумова Юлия Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.