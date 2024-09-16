Чигринский Юрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чигринский Евгений Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1963
Сын: Чигринский Дмитрий
Мать ребёнка: Разумова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1969
Дочь: (Чигринская) Наталья
Мать ребёнка: Разумова Юлия Александровна