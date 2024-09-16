Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Место рождения

Село Катаркуль, Акмолинская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1897

Муж: Хомулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Хомулло Василий Данилович

Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Хомулло Иван Данилович

Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Бабичева (Хомулло) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович

Смерть
?.02.1945

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