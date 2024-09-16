Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Место рожденияСело Катаркуль, Акмолинская область
Дата рождения1881
Дата смерти?.02.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1897
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Хомулло Василий Данилович
Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1899
Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1906
Дочь: Бабичева (Хомулло) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Хомулло Данила Иванович
Смерть
?.02.1945