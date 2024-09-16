Хомулло Иван Данилович
Место рожденияЩучинск
Дата рождения03.09.1899
Дата смерти30.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899
Бракосочетание
10.07.1926
Рождение ребёнка
1928
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1929
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна
Смерть
30.12.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно