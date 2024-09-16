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Хомулло Иван Данилович

Место рождения

Щучинск

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

30.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: Хомулло Данила Иванович

Мать: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Бракосочетание
10.07.1926

Жена: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Хомулло Юрий Иванович

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Худякова (Хомулло) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Хомулло (Мельник) Матрёна Григорьевна

Смерть
30.12.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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