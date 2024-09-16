Хомулло Данила Иванович
Место рожденияКарпаты, Западная Украина
Дата рождения17.12.1878
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1878
Отец: Хомулло Иван Иванович
Мать: Хомулло Елена Иосифовна
Бракосочетание
15.01.1897
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Хомулло Василий Данилович
Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1899
Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1906
Дочь: Бабичева (Хомулло) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна
Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна
Смерть
?.10.1941