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Хомулло Данила Иванович

Место рождения

Карпаты, Западная Украина

Дата рождения

17.12.1878

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1878

Отец: Хомулло Иван Иванович

Мать: Хомулло Елена Иосифовна

Бракосочетание
15.01.1897

Жена: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Хомулло Василий Данилович

Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Хомулло Иван Данилович

Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1906

Дочь: Бабичева (Хомулло) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бахирева Зинаида Даниловна

Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Хомулло (Хомулло) Клавдия Даниловна

Мать ребёнка: Хомулло (Безобразова) Анна Ивановна

Смерть
?.10.1941

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