Попов Гурий Ионович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Попов Ион Иванович
Мать: Попова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Варвара
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Попова) Васса Гурьевна
Мать ребёнка: Попова Варвара
Рождение ребёнка
1833
Сын: Попов Иван Гурьевич
Мать ребёнка: Попова Варвара
Смерть
После 1834