Попов Гурий Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Гурий Ионович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Попов Ион Иванович

Мать: Попова Матрена Иванова

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Варвара

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Попова) Васса Гурьевна

Мать ребёнка: Попова Варвара

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Попова Варвара

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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