Попова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Гурьевна

Отец ребёнка: Попов Гурий Ионович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Иван Гурьевич

Отец ребёнка: Попов Гурий Ионович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Гурий Ионович

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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