Попова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Гурьевна
Отец ребёнка: Попов Гурий Ионович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Попов Иван Гурьевич
Отец ребёнка: Попов Гурий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Гурий Ионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно