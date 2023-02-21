Попова (?) Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агафия Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёкла Ионовна
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Попов Гурий Ионович
Отец ребёнка: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Ион Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1805