Пелагея Семёнова
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1747
Муж: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Ильин
Смерть
Неизвестно