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Пелагея Семёнова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1747

Муж: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Ильин

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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