Акилина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Михаил Ильин
Мать: Пелагея Семёнова
Бракосочетание
09.02.1775 ст.
Муж: Мартын Никифоров
Рождение ребёнка
09.11.1780 ст.
Дочь: Матрёна Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Никифоров
Рождение ребёнка
16.04.1781 ст.
Дочь: Ирина Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Никифоров
Смерть
Неизвестно