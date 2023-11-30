Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Михайлова

Акилина Михайлова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Михаил Ильин

Мать: Пелагея Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
09.02.1775 ст.

Муж: Мартын Никифоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1780 ст.

Дочь: Матрёна Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Никифоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1781 ст.

Дочь: Ирина Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Никифоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.