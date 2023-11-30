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Василий Михайлов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михаил Ильин

Мать: Пелагея Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
08.02.1775 ст.

Жена: Ксения Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1776 ст.

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1780 ст.

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Ксения Фёдорова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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