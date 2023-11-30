Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Михаил Ильин
Мать: Пелагея Семёнова
Бракосочетание
08.02.1775 ст.
Жена: Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
15.09.1776 ст.
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
04.04.1780 ст.
Сын: Егор Васильев
Мать ребёнка: Ксения Фёдорова
Смерть
Неизвестно