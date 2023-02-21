Тюрина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тюрин Иван

Отец ребёнка: Тюрин Тимофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тюрин Василий

Отец ребёнка: Тюрин Тимофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюрин Григорий

Отец ребёнка: Тюрин Тимофей

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Тимофей

Смерть
Неизвестно
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