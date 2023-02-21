Тюрина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тюрин Иван
Отец ребёнка: Тюрин Тимофей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тюрин Василий
Отец ребёнка: Тюрин Тимофей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюрин Григорий
Отец ребёнка: Тюрин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Тимофей
Смерть
Неизвестно