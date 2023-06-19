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Тюрин Иван

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Тюрин Тимофей

Мать: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тюрин Василий

Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тюрин Александр

Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тюрин Григорий

Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно