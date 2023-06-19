Тюрин Иван
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Тюрин Тимофей
Мать: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тюрин Василий
Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тюрин Александр
Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тюрин Григорий
Мать ребёнка: Тюрина Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно