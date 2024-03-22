Тюрин Василий
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тюрин Тимофей
Мать: Тюрина Ирина
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тюрин Николай
Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно