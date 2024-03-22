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Тюрин Василий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тюрин Тимофей

Мать: Тюрина Ирина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюрин Николай

Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Тюрина Анна Дмитриевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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